Aleksander Kwaśniewski ma radę dla prezesa PiS. "To co robi na Nowogrodzkiej, niech robi w Sejmie"

- System nowogrodzki trwa w najlepsze - powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jak podkreślił, siedziba PiS przy ul. Nowogrodzkiej, w której Jarosław Kaczyński przyjmuje zagranicznych gości, "wygląda jak PRL z lat 70-tych". - Nie mam sentymentu do paździerzowej Polski z tamtego okresu, a to tak trochę wygląda - ocenił.

Czy Polska dała popis w Davos? Zdaniem Kwaśniewskiego, który był na Światowym Forum Ekonomicznym, Polska nie zrobiła furory. Przyznał jednak, że to dobrze, że była tam obecna reprezentacja na najwyższym szczeblu - prezydent i premier . - To imieniny ciotki, na które trzeba jeździć - zaznaczył w Radiu Zet.

Gorąco na linii Polska-Izrael

Były prezydent odniósł się też do dyskusji między Polską a Izraelem w związku z nowelizacją ustawy o IPN. Zapytany o to, czy Polska ma powody do obaw, powiedział, ze "strach to nie jest dobre określenie". - Byłoby dobrze, by problem rozwiązać i stosunki z Izraelem były dobre - mówił. Jak podkreślił, sprawy nie można bagatelizować, bo dotyczy nie tylko Izraela, ale tez innych środowisk żydowskich na świecie.