Alarmujące słowa gen. Packa. "Unikać za wszelką cenę"

Po zamknięciu przez Litwę dwóch przejść granicznych z Białorusią, także Stany Zjednoczone zaalarmowały swoich obywateli i zaapelowały, by jak najszybciej opuścili kraj rządzony przez Łukaszenkę. Jak wskazywał w programie "Newsroom" WP gen. prof. Bogusław Pacek, Putin od pewnego czasu intensywniej prowokuje Zachód, czego ofiarą może paść także Polska. - To chyba jeden z najważniejszych wątków, który uchodzi opinii publicznej w ostatnim czasie - co mnie osobiście bardzo niepokoi - związany z Białorusią. Do tego dodalibyśmy groźny ton płynący z Moskwy, gdzie Putin mówił dwa dni temu, że jeśli zajdzie konieczność i ktoś rozpocznie jakąś awanturę z Białorusią, to Rosja udzieli jej wojskowej pomocy. To wszystko opatrzone jest znakami zapytania, ale coś jest na rzeczy. Chociaż nie mam na to dowodów, to obawiam się prowokacji. To podkreślanie, że Polska postawiła 10 tys. żołnierzy przy granicy, że mogą zagrażać Białorusi. Wreszcie przekonywanie rosyjskiego i białoruskiego społeczeństwa, że Polacy chcą zagarnąć część zachodniej Ukrainy, każe bardzo mocno przyglądać się temu, co się dzieje na Białorusi i unikać za wszelką cenę prowokacji przygranicznych, które mogłyby być podstawą do jakiejś interwencji - mówił generał. Jak jednocześnie wskazywał, apel USA ws. obywateli jest niepokojący. - Nawołują dość gorączkowo. To o czymś świadczy. Wywiady zawsze wiedzą więcej - podkreślał.

