Alarm w Tatrach. Kolejne śnieżyce i huraganowy wiatr

Zamknięte szlaki

W Tatrach panują skrajnie niebezpieczne warunki do uprawiania turystyki. Popularne szlaki turystyczne do Morskiego Oka oraz do Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Dolinę Roztoki zostały zamknięte. Z uwagi na niebezpieczeństwo samoistnego schodzenia lawin, TPN od piątku do odwołania wstrzymuje także sprzedaż biletów wstępu na tatrzańskie szlaki.