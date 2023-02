Pogoda na weekend. Siarczysty mróz to dopiero początek

Po wyjątkowo ciepłym początku roku, do Polski powróciła zima. W wielu regionach spadł śnieg, zrobiło się również chłodniej. Na początku lutego do kraju zaczęły także napływać aktywne fronty, które przyniosły ze sobą niebezpieczne zjawiska. W nocy z wtorku na środę na zachodzie i północy pojawiły się nawet burze - jak zapowiadają synoptycy, to dopiero początek dynamicznych zjawisk pogodowych.