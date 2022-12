Bomba ciepła i porywisty wiatr. Pogoda zaskoczy na przełomie roku

Pogoda. Nie tylko popada, ale też mocniej dmuchnie.

Niestety, w sylwestrowo-noworoczny weekend i w poniedziałek nadal nad Polską utrzymywać się będzie duży gradient baryczny dochodzący do 15-20 hPa pomiędzy północą a południem. Tak duża różnica ciśnień sprawi, że w całym kraju wzmagał się będzie porywisty wiatr, którego prędkość w porywach dochodzić będzie do 50-70km/h, a w pasie północnym nawet do 85 km/h. Na Bałtyku pojawi się sztorm do 10 stopni w skali Beauforta, natomiast wysoko w górach porywy przekraczać będą 100 km/h. Tak silne podmuchy wiatru (głównie na północy i w górach) mogą powodować liczne szkody.