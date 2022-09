Alarm w Danii. Drony nad polami naftowymi

Andreas Graae, adiunkt na Wydziale Technologii Wojskowej Norweskiej Akademii Obronnej, specjalista od dronów, w komentarzu udzielonym duńskiej stacji powiedział, że ta aktywność niezidentyfikowanych obiektów powietrznych, obserwowana w państwach skandynawskich, nie jest przypadkowa, tak jak przypadkiem nie były cztery rozszczelnienia sieci gazowej na Bałtyku. - To sygnał dla nas, że obce służby nie ustają w wysiłkach. Rosjanie od wielu lat przodują w wojnie hybrydowej. Oni mogą stać za tymi próbami tworzenia niepewności co do infrastruktury krytycznej - mówi TV2 Andreas Graae.