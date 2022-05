Aktywistki z Polski i Niemiec pomagają Ukrainkom przerwać niechcianą ciążę

– Od 1 marca zgłosiło się do nas 250 osób z Ukrainy – mówi DW Justyna Wydrzyńska z Aborcyjnego Dream Teamu. – Trudno powiedzieć, u ilu z nich ciąża powstała z gwałtu, bo nie pytamy o to. Każdy powód przerwania ciąży jest dla nas tak samo istotny. To jedna z naszych podstawowych zasad. Ale bywa, że Ukrainki same mówią, że zostały zgwałcone.