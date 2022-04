Kolejny gwałt w tym mieście. Ofiarą młoda kobieta z Ukrainy

To kolejna młoda kobieta z Ukrainy, która jest ofiarą gwałciciela. W marcu informowaliśmy o zatrzymaniu 49-latka podejrzanego o dokonanie gwałtu na 19-latce z Ukrainy, która uciekła przed wojną do stolicy Dolnego Śląska. Mężczyzna poznał kobietę poprzez portal internetowy, przyjął do swojego mieszkania, po czym miał ją brutalnie wykorzystać.