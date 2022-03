Bez aresztu dla podejrzanego o gwałt na Ukraince. Zbigniew Ziobro reaguje

Przypomnijmy, iż do zgłoszenia przestępstwa doszło we Wrocławiu w ubiegłą środę. 19-latka z Ukrainy dotarła do Polski, opuszczając własny kraj z powodu wojny. 49-letniego mężczyznę poznała poprzez portal internetowy. Wrocławianin obiecał jej zapewnić dach nad głową, po czym wykorzystał ją seksualnie.