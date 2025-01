Rewolucja na poczcie. Koniec z papierowym awizo i listami poleconymi

Od 1 stycznia 2025 r. niektóre podmioty, w tym samorządy, urzędy oraz osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, takie jak notariusze, adwokaci i księgowi, są zobowiązane do korzystania z systemu e-Doręczeń.

Dzięki nowemu systemowi, podmioty te nie będą już musiały drukować, pieczętować i wysyłać listów poleconych w tradycyjny sposób. Zamiast tego, będą korzystać z e-Doręczeń, co znacznie uprości proces komunikacji. Jak podkreślił Dariusz Śpiewak, wiceprezes Poczty Polskiej odpowiedzialny za cyfryzację, zmiany te przyczynią się do zakończenia nadawania papierowych listów poleconych i awiz.

Aby skorzystać z e-Doręczeń, konieczne jest założenie adresu do doręczeń elektronicznych (ADE). Można to zrobić za pośrednictwem stron edoreczenia.gov.pl lub mObywatel.gov.pl. Po założeniu ADE, użytkownik może aktywować usługę e-Doręczeń, co umożliwia odbieranie i wysyłanie listów poleconych elektronicznie, z potwierdzeniem odbioru.