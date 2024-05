Tysiące pocztowców stracą pracę? "Zmiany są konieczne, bo inaczej padniecie"

Według związkowców z pocztowej Solidarności zarząd Poczty Polskiej planuje zwolnienia grupowe, które w tym roku obejmą 10 tys. etatów, w wyniku czego poczta straci zdolność operacyjną do świadczenia podstawowych usług. Zdaniem związku, to "pierwszy krok do likwidacji Poczty Polskiej". Według NSZZ, spółka nie powinna być traktowana jako projekt biznesowy, ale strategiczny podmiot o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Związkowcy wystosowali w tej sprawie apel do prezydenta Andrzeja Dudy.