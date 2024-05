Co z płacą minimalną? Stanowcza deklaracja Tuska

- Jak pan wie, jest ustawowy nakaz podnoszenia płacy minimalnej zgodnie z inflacją. We wtorek zaproponujemy taką stawkę, jak wynika ze wskazań. To będzie w granicach 5 proc. Tyle wynika z ustawy. Natomiast nie będziemy proponowali - w żadnym wypadku - wyższego skoku. Pójdziemy po tym, co obowiązkowe i konieczne. Musimy skoncentrować się na bezpieczeństwie firm - podkreślił.