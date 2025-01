Masakra w Nowym Orleanie. Trump "napływających przestępcach"

Masakra w Nowym Orleanie stała się dla prezydenta-elekta Donalda Trumpa kolejnym powodem do tego, by zaatakować napływających do USA imigrantów, czemu dał wyraz w swoim oświadczeniu. Na razie jednak nie ma żadnych informacji, które dowodziłyby, że napastnik rzeczywiście był imigrantem.