Zima 2025: Cieplejsza niż kiedykolwiek?

Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych IMGW opracował prognozę temperatur i opadów na okres od stycznia do kwietnia 2025 r. Prognoza ta uwzględnia średnią miesięczną temperaturę powietrza oraz sumę opadów atmosferycznych, porównując je z normą z lat 1991-2020. Dr Radosław Droździoł z IMGW podkreśla, że prognoza jest nadal w fazie eksperymentu.

Według prognozy, w styczniu, lutym i marcu średnia temperatura powietrza ma być wyższa niż norma wieloletnia. Dotyczy to większości kraju. Dr Adam Jaczewski z IMGW dodaje, że w najbliższych latach zimy będą coraz krótsze, a lata dłuższe.

Zmiany klimatyczne mogą stanowić zagrożenie dla roślin uprawnych. Dr Jaczewski wyjaśnia, że wcześniejsze ocieplenie może prowadzić do wcześniejszego budzenia się roślin po zimie, co zwiększa ryzyko uszkodzeń przez przymrozki. W efekcie może to wpłynąć na plonowanie.