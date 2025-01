Nadciąga zima? Przed nami gwałtowne ochłodzenie, śnieg i silny wiatr

Temperatura maksymalna w środę wyniesie od 3 stopni na krańcach wschodnich, do 8 st. C na południu i zachodzie Polski, choć lokalnie na południu kraju prognozowana jest możliwość wzrostu temperatury od 10 do nawet 12 st. C w rejonach, które pozostaną w zasięgu wiatru fenowego, natomiast najniższe prognozowane temperatury pojawią się w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, gdzie wyniesie ona od - 3 do - 1 st. C.