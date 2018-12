Akcja ratunkowa w Tatrach. Mężczyzna zasłabł na Rakoniu

Ratownicy TOPR starają się dotrzeć do mężczyzny, który potrzebuje pomocy w rejonie Rakonia.

Do centrali TOPR dotarła informacja o tym, że mężczyzna zasłabł na Rakoniu - donosi tatromaniak.pl. Najpierw ratownicy chcieli dostać się do niego śmigłowcem, ale okazało się to niemożliwe. W górach panują teraz trudne warunki pogodowe. Ostatecznie maszyna przetransportuje ratowników najbliżej jak będzie to możliwe, a resztę trasy pokonają pieszo.