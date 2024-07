Akcja białoruskich służb w Polsce. Popełniono proste błędy

Teraz okazuje się, że był to efekt działań, które w założeniu wywiadu Łukaszenki miały doprowadzić do kompromitacji opozycyjnego białoruskiego dziennikarza, który w 2019 r. uciekł do Polski - Romana Protasiewicza. Podczas pobytu w Polsce współpracował z niezależnym kanałem Nexta. Niedługo później został dopisany do listy poszukiwanych terrorystów przez białoruskie władze, a od listopada 2020 r. białoruskie MSZ zażądało od Polski ekstradycji dziennikarza.