Białoruscy studenci przerażeni, że nie wrócą do Polski. "Zrobimy drugą Koreę Północną"

O swoich wizytach w Białorusi studentka mówi ze smutkiem. - Jak tam przyjeżdżam, to czuję, że to już nie jest mój kraj. Nie mogę spokojnie i swobodnie rozmawiać z ludźmi. Dla mnie to bardzo ciężka sprawa. Ludzie żyją w takim systemie i wydaje się, że nie widzą tych minusów. Jak jest, tak jest. Żyją dzień, drugi, trzeci i nie myślą, co trzeba zrobić, żeby życie stało się lepsze, a tylko o tym, co np. trzeba kupić swoim dzieciom. System zachęca, żeby kobiety rodziły dzieci, a później dostają mieszkanie i wszystko kręci się w kółko. Ludzie nie myślą, co zrobić, żeby żyć wreszcie w kraju demokratycznym - opowiada Maria.