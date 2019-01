Akcja antypedofilska. Uczestnicy nie będą sądzeni

Sąd Rejonowy w Toruniu odmówił wszczęcia postępowania ws. akcji antypedofilskiej. Miejscowi policjanci chcieli ukarać osoby, które umieściły na bramie kościoła ulotek w czasie akcji "Baby Shoes Remember".

Czworo uczestników sierpniowej manifestacji w Toruniu usłyszało zarzuty z ust policjantów. W kolejnym tygodniu miejscowy sąd otrzymał wniosek z Komisariatu Toruń-Śródmieście o ukaranie Katarzyny Lewandowskiej. To jedna z osób, którą obwiniono o umieszczanie ogłoszeń (o treściach antypedofilskich) w miejscu publicznym bez zezwolenia.

W akcji brała też udział posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. W styczniu Komendant Główny Policji zwrócił się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, by uchylił jej mandat w celu pociągnięcia do odpowiedzialności za wspomniane wykroczenie.