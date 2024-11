Ilu Ukraińców chce zostać w Polsce? Jest najnowszy raport

Z opublikowanych przez Narodowy Bank Polski raportów wynika, że tylko 2 proc. Ukraińców i 3 proc. Białorusinów przebywających w Polsce rozważa wyjazd do innego kraju. Raporty te analizują sytuację ekonomiczną migrantów z tych krajów.

Według raportu "Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce w 2024 r.", 21 proc. Ukraińców, którzy przybyli do Polski po rosyjskiej inwazji, oraz 48 proc. tych, którzy przyjechali przed wojną, planuje pozostać w Polsce na stałe.

Paweł Strzelecki z departamentu statystyki NBP zauważa, że "w porównaniu do poprzednich raportów, nie zmniejsza się grupa osób, która jest niepewna co do dalszych losów". Aż 56 proc. uchodźców i 39 proc. wcześniejszych imigrantów nie jest pewnych swojej przyszłości.