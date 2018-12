16-letni Paweł trafi przed sąd, bo uczcił pamięć ofiar księży pedofilów. "Policja mnie nachodzi"

16-leni Paweł Wenderlich ma kłopoty, bo chciał pokazać solidarność z dziećmi - ofiarami księży pedofilów i na ogrodzeniu toruńskiej katedry zawiesił maleńkie buciki. - Obawiam się kolejnego najścia policji – mówi Wirtualnej Polsce. Do sądu skierowano już wniosek o jego ukaranie.

Później sytuacja się powtarza i policjant znów przychodzi do domu Pawła. 27 listopada dochodzi do kolejnego przesłuchania. Chłopak jest w charakterze świadka, ale gdy się stawia, zostaje oskarżony i słyszy zarzut naruszenia art. 63a Kodeksu Wykroczeń. Takie same zarzuty usłyszały trzy inne osoby.

- Jest to niesprawiedliwe, że nasza czwórka jest teraz ciągana po sądach za wyrażenie własnego zdanie i za to, że nie zgadzamy się na to, aby pedofile w sutannach byli przerzucani z parafii do parafii, a ich sprawy były utajniane – mówi Paweł.