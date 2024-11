Przywiózł pizzę. Tak przywitano go w mieszkaniu

W sobotę, tuż po godz. 16.00 dyżurny kwidzyńskich mundurowych otrzymał informację o rozboju na dostawcy pizzy. Jak ustalili policjanci, pracownik jednej z pizzerii miał dostarczyć zamówienie. Gdy dotarł pod właściwy adres, drzwi otworzył mu nietrzeźwy właściciel. Po krótkiej rozmowie z dostawcą oznajmił, że jednak nie ma pieniędzy, żeby zapłacić za zamówiony produkt. Sprawą zamówionej pizzy zajął się kolega właściciela mieszkania, on również był pod wpływem alkoholu.

Podejrzany będący na gościnnej wizycie u swojego znajomego wziął zamówioną pizzę, następnie uderzył dostawcę i wyrwał mu torbę termiczną. Poszkodowany zdołał uciec z mieszkania, po czym o wszystkim powiadomił Policję. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazane miejsce i zatrzymali tam 47-letniego mężczyznę. Trafił on do policyjnego aresztu.