Air Force One w Warszawie. "Latająca forteca" Joe Bidena

Aby samolot mógł być określany nazwą Air Force One, musi nim podróżować aktualnie urzędujący prezydent USA. W zależności od tego, do której z sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych należy maszyna, może ona uzyskać również miano "Navy One" lub "Army One". Samoloty cywilne, którymi podróżuje amerykański prezydent, są natomiast nazywane "Executive One".