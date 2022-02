Agresja Putina. Miliony Ukraińców będą szukać schronienia w Polsce?

To najbardziej dramatyczny scenariusz z punktu widzenia zagrożonych wojną mieszkańców Ukrainy, którzy będą szukać schronienia w Polsce. W połowie lutego mówiło się bowiem o ok. milionie osób uciekających do Polski. Rząd wówczas zwrócił się do burmistrzów w całej Polsce o niezwłoczne przygotowanie listy możliwych miejsc zakwaterowania i związanych z tym kosztów.