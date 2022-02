MSWiA: Są gotowe scenariusze na dużą grupę uchodźców z Ukrainy

"Mamy przygotowane scenariusze"

Nie wszystkie samorządy zostały na tym etapie zaangażowane w procedury przygotowań. Zależy to od specyfiki województw. Główne województwa zaangażowane w te procedury to woj. lubelskie i woj. podkarpackie, ze względu na to, że graniczą z Ukrainą. - Tam mamy przejścia graniczne, to tam właśnie przecież będziemy tworzyć miejsca recepcyjne, punkty recepcyjne w sytuacji, gdybyśmy musieli przyjąć dużą grupę osób z Ukrainy - powiedział Szefernaker.