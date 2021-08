Afganistan. Przejęcie Kabulu przez talibów to błąd USA? Radosław Sikorski nie ma wątpliwości

- To jest kwesta polityki. Wydaję mi się, że w momencie gdy Amerykanie zdecydowali się wycofać wszystkie swoje siły, to większość elit regionalnych uznała, że wspierany przez nich rząd nie ma szansy utrzymać się i zaczęła pertraktacje (są to rozmowy, które mają na celu doprowadzić do zawarcia umowy lub podpisania układów - przyp. red.) z talibami. Te przejęcia miast bez walki są wynikami tych pertraktacji - przekazał WP polityk.