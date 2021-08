Sikorski zgadza się z Jakim, ale radzi mu "popracować nad angielskim"

Patryk Jaki opublikował w mediach społecznościowych wpis, będący odpowiedzią na oświadczenie sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dotyczące uchwalonych zmian w polskim Kpa. Nowe przepisy dotyczą procesu ubiegania się o rekompensatę za utracone w czasie drugiej wojny światowej i w okresie PRL mienie. Jaki zarzucił Amerykanom, że mogli pomóc Polsce w czasie wojny, ale podobnie jak Anglia nie zrobili wówczas zbyt wiele. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego. - Pan Patryk Jaki w tym wpisie (…) napisał, że Amerykanie nie pomogli nam w Holokauście. No ja bym jednak koledze europosłowi radził popracować nad angielskim - powiedział. - Tak jakby oskarżał Polskę o sprawstwo w Holokauście, tyle że Amerykanie nam w tym rzekomo nie pomogli - dodał. Polityk dodał jednak, że abstrahując od niefortunnego sformułowania Jakiego, zgadza się z nim, co do meritum. - Amerykanie palcem nie kiwnęli dla polskich Żydów w latach 40. (...). Więc te interwencje teraz są cokolwiek spóźnione - stwierdził.