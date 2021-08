Afganistan. To ostatni tydzień ewakuacji. Rzecznik talibów grozi

Afganistan. Trwa ewakuacja. Co z prawami kobiet?

Ad-Dausze Suhail Szahin przekonuje, że osoby usiłujące opuścić Afganistan nie robią tego z powodu obawy przed talibami. - Chcą mieszkać w krajach zachodnich, a to jest rodzaj migracji ekonomicznej, ponieważ Afganistan jest biednym krajem, a 70 proc. mieszkańców Afganistanu żyje poniżej linii ubóstwa, więc każdy chce przesiedlić się do krajów zachodnich, aby mieć dostatnie życie. Nie chodzi o to, że się boją - powiedział.