Afganistan. Mudżahedini dają ultimatum talibom

Albo dialog, albo wojna - zadeklarował Ahmada Masuda, syn zabitego w 2001 roku przywódcy mudżahedinów i Sojuszu Północnego Ahmada Szaha Masuda. Powiadomił on w niedzielę, że jest skłonny do prowadzenia pertraktacji z talibami, by zapewnić bezpieczeństwo w kraju.