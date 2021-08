Afganistan. Francuzi chcą kontynuować ewakuację. Wzywają ONZ do działania

Zgodnie z porozumieniem, które zawarto z talibami, we wtorek, 31 sierpnia, Stany Zjednoczone powinny zakończyć ewakuację lotniska w Kabulu. To pewne, że do tego momentu nie uda się przetransportować poza Afganistan wszystkich współpracowników państw Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz innych ludzi, których życie jest zagrożone.