Afganistan bogaty jak Arabia Saudyjska. Komuniści dogadują się z talibami

Afganistan ma potencjał jak Arabia Saudyjska

Potencjalnie Afganistan jest niezwykle bogatym krajem, jednak tylko potencjalnie. Do masowego wydobycia litu jeszcze daleko i nawet jeśli Chińczycy myślą o tym bardzo poważnie, to na pewno nie wejdą na większą skalę do kraju rządzonego przez talibów bezwarunkowo. I na pewno nie szybko. A nawet gdy lit już będzie sprzedawany, to zyski nie trafią do biednych afgańskich wiosek, a do Państwa Środka. Talibowie dostaną opłaty koncesyjne i być może jakiś niewielki procent od sprzedaży, uzależniając się od Chińczyków, którzy będą jedynymi wygranymi. I to nie tylko ekonomicznie.