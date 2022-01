Afera z Pegasusem. Ziobro mówi o zobowiązaniach państwa

- Jest to w pełni legalny system i są to kłamstwa i bujdy na resorach, że jest on przeznaczony tylko do spraw terrorystycznych - podkreślił prokurator generalny. - Po prostu postęp technologii sprawia, że za tym postępem technologii musi również postępować polskie państwo, każde państwo demokratyczne, zyskując narzędzia skuteczne do pozyskiwania danych - wyjaśnił minister.