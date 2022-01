Afera Pegasusa. Wrzosek uderza w Ziobrę: To wszystko dzieje się za jakimś przyzwoleniem

- W ogóle nie jest to prawdopodobne. Pan prokurator w przekazie publicznym zajmuje stanowisko, że nie wie, nie pamięta, nie wiedział. Nawet jeżeli pójdziemy tym tokiem rozumowania, to chyba jest tak tylko dlatego, że zamknął oczy, zamknął uszy, nie przyjmuje tego do wiadomości i nie sprawuje realnej władzy jako Prokurator Generalny, co oczywiście wydaje się totalnym absurdem - przekonywała Wrzosek.