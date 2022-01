Ziobro zapowiada wniosek do TK. Atakuje Tuska i Kopacz

Ziobro szykuje wniosek do TK. Ozdoba komentuje

Do zapowiedzi Zbigniewa Ziobry ws. złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego odniósł się we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Polityk potwierdził, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają analizy, czy decyzja Donalda Tuska i Ewy Kopacz o zmianie unijnego systemu handlu emisjami CO2 jest zgodna z konstytucją.