Afera wizowa. Rau zwlekał z nowym szefem audytu w MSZ. Funkcję pełnił Wawrzyk

Przypomnijmy, Piotr Wawrzyk był wiceministrem spraw zagranicznych odpowiedzialnym m.in. za sprawy konsularne i wizowe. Jak podał Onet, polityk PiS miał pomagać swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych. Pod koniec kwietnia został zatrzymany Edgar K. - jeden z najbliższych współpracowników Wawrzyka. Śledczy twierdzą, że to on stoi za stworzeniem mechanizmu załatwiania wiz za pieniądze.