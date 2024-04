"Afera wiedeńska" pod lupą prokuratury. Zamieszane jest CBA

- Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - zdradził Kaczmarek. Na antenie TVN24 Kaczmarek tłumaczył, że pieniądze na pobyt w domu publicznym pochodziły z funduszu operacyjnego CBA.