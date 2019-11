Afera w Teatrze Bagatela. List otwarty twórców i "komentarz" widzów po oskarżeniu dyrektora o mobbing

Twórcy teatralni solidarni z pracownicami Teatru Bagatela. Reżyserzy i aktorzy napisali list otwarty, który wspiera kobiety, które miały doświadczyć mobbingu i molestowania ze strony dyrektora krakowskiego teatru.

Pod listem podpisało się ok. 200 reżyserek i reżyserów, scenarzystek i scenarzystów, aktorek i aktorów oraz przedstawicielek i przedstawicieli środowiska teatralnego. Wśród nich: Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Jowita Budnik, Joanna Kos-Krauze, Maja Ostaszewska, Monika Strzępka, Zygmunt Miłoszewski, Jacek Poniedziałek, Grzegorz Jarzyna.

Zobacz: "Macierewicz to kolejny element układanki". Kluzik-Rostkowska ma teorię ws. wyboru marszałka seniora

W liście czytamy: "My, przedstawicielki i przedstawiciele społeczności teatralnej, nie będziemy dłużej wspierać kultury milczenia. Sytuacja Teatru Bagatela nie jest odosobnionym incydentem. To nie jest problem, który zaczął się wraz z odważną decyzją członkiń krakowskiego zespołu - teatr funkcjonuje zgodnie ze ścisłą hierarchiczną logiką od dziesięcioleci, utrwalając cykl upokorzeń i nękania" - ocenili przedstawiciele środowiska teatralnego.

Sygnatariusze zaapelowali, żeby ich gest nie stał się pretekstem do wykluczenia, zrujnowania ich reputacji, ambicji i kariery. "Te głosy mają znaczenie i muszą zostać wysłuchane" – podkreślili.

"Zwracamy się do dyrekcji Teatru Bagatela o odpowiedzialność. Zwracamy się do instytucji miejskich i państwowych o niezawisłość. Zwracamy się do społeczności artystycznej o solidarność" – napisali artyści.