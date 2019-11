Tylko w WP. Jacek Majchrowski zapowiada kroki wobec dyrektora Teatru Bagateli

- W tym tygodniu prezydent Krakowa wystąpi z dodatkowym wnioskiem do prokuratury o zawieszenie w czynnościach dyrektora Teatru Bagatela - poinformowała w rozmowie rzeczniczka prezydenta miasta Monika Chylaszek. Henryk Schoen jest oskarżany przez aktorki krakowskiej sceny o mobbing i molestowanie.

Kraków. Dyrektor Teatru Bagatela Henryk Jacek Schoen jest oskarżany o mobbing i molestowanie (zdj. arch.) (PAP, Fot: Jacek Bednarczyk)

- Milczałyśmy przez tyle lat z obawy o utratę pracy i reakcję otoczenia - przyznają anonimowo aktorki. Kobiety stwierdziły jednak, że czas najwyższy zerwać mowę milczenia. I napisały list do prezydenta miasta, w którym poprosiły o spotkanie. - Prezydent Majchrowski spotkał się z tymi osobami. Podczas rozmowy poprosił o oficjalny list, w którym opiszą dokładnie całą sprawę - mówi WP rzeczniczka prezydenta miasta Monika Chylaszek. - Dwa dni później na biurko prezydenta faktycznie pojawiło się takie pismo i wezwał do gabinetu dyrektora Schoena i poprosił o wyjaśnienia. Do spotkania doszło 31 października. - W rozmowie z Jackiem Majchrowskim zaprzeczył wszystkim zarzutom, które wobec niego sformułowano - dodaje Chylaszek.

Jak informowały media podczas spotkania Schoen - Majchrowski, prezydent miasta miał ujawnić nazwiska aktorek, które wyznały traumę z Teatru Bagateli. - Dyrektor Schoen znał wcześniej te nazwiska, on mówił o konkretnych osobach. To nie wypłynęło od prezydenta miasta - dementuje Chylaszek.

Po długim weekendzie krakowski magistrat zawiadomił prokuraturę o nieprawidłowościach w Bagateli. - Na razie zapoznajemy się z nim. Dziś powinna zapaść decyzja, która prokuratura i pod jakim kątem będzie prowadzić postępowanie - przekazała Mirosława Kalinowska-Zajdak z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Teatr Bagatela. Magistrat zawiadamia prokuraturę

Schoen jednak nie zamierza odchodzić ze stanowiska. WP bezskutecznie próbowała się z nim skontaktować.

Zaniepokojone aktorki napisały kolejny list do prezydenta miasta. "Zwracamy się z pytaniem, jak długo będziemy bały się przyjść do pracy. Będziemy wdzięczne za szybką informację od pana prezydenta, co mamy robić, żeby nie czuć się dyskryminowane i poniżane, co wpływa negatywnie na nasz stan psychiczny, utrudniając nam funkcjonowanie w życiu i pracy" - piszą w nim.

Co na to miasto? - Nie mamy żadnych narzędzi, aby usunąć dyrektora ze stanowiska. Jedyne co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca, to zalecić urlop - przyznaje wprost rzeczniczka Jacka Majchrowskiego. - Jednak prezydent Krakowa - w osobnym wniosku do prokuratury - wystąpi o zawieszenie pana dyrektora - mówi Chylaszek. Obecnie gromadzone są dokument, pismo do śledczych ma trafić jeszcze w tym tygodniu.

Równocześnie magistrat zamierza powiadomić o nieprawidłowościach w teatrze Państwową Inspekcję Pracy. Podobnie jak z dodatkowym wnioskiem do prokuratury, trwa gromadzenie dokumentów.

Teatr Bagatela. Dyrektor krakowskiej sceny zaprzecza

Na zarzuty zareagowała obrończyni dyrektora teatru. "Mój klient zapewnia, że nigdy nie molestował seksualnie swoich pracownic ani kobiet z Nim współpracujących, a także nie dopuszczał się mobbingu" - pisze w oświadczeniu przesłanym redakcji TVN24 mec. Anna Skąpska-Capińska.

"Z wielką przykrością stwierdziliśmy, że pismo (aktorek do prezydenta Majchrowskiego - przyp.red.) zawierało same nieprawdziwe zarzuty. Domyślamy się, że pismo to jest jedynie narzędziem do uzyskania przez niektóre z podpisanych pod nim osób znacznie dalej idących celów niż 'tylko' zniesławienie p. Henryka J. Schoena" - dodaje mecenas.

