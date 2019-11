Kraków. Abp Marek Jędraszewski pozostanie w miejskiej kapitule?

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski nie chce usunięcia metropolity krakowskiego z kapituły przyznającej medal Cracoviae Merenti. W środę Rada Miasta zajmie się wnioskiem o wyrzucenie duchownego z grona osób, które przyznają odznaczenie.

- Rozumiem, że można się nie zgadzać z niektórymi wypowiedziami księdza arcybiskupa, ale nie jest to powód, żeby go usuwać z kapituły najwyższego odznaczenia krakowskiego - stwierdził na antenie "Radia Kraków" Jacek Majchrowski. Prezydent miasta, podobnie jak radni PiS, stwierdził że wniosek radnego Dominika Jaśkowca jest ukierunkowany na "działanie polityczne".

- Byłem w kapitule z kardynałem Macharskim, kardynałem Dziwiszem, teraz jestem z arcybiskupem Jędraszewskim. Może za jakiś czas przyjdzie kolejny metropolita. Jak do Krakowa wróci ksiądz Ryś, którego wszyscy uwielbiają, to znowu zmienimy uchwałę? - stwierdził Majchrowski. Mimo to włodarz miasta zapewnił, że każdy przedstawiciel jego klubu w Radzie Miasta będzie mógł głosować jak chce.