Krakowska kuria cenzuruje kontrowersyjne oświadczenie. Na wniosek Kościelnego Inspektora Ochrony Danych

Krakowska kuria zaprezentowała trzecią, ocenzurowaną wersję oświadczenia w sprawie zwolnienia pracownic z biura prasowego. Komunikat "zaktualizowano" zgodnie z zarządzeniem Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Co zniknęło? Informacje o stanie cywilnym pracownic biura.

Adamik natychmiast odniosła się do opublikowanego oświadczenia. "Nareszcie wiem! Zwolnili mnie i Kasię Katarzyńską za to, że nie mamy mężów, tylko samotnie (dodam, że z wyboru i będąc praktykującymi katoliczkami) wychowujemy adoptowane dzieci i jesteśmy rodzinami zastępczymi dla innych dzieciaków, a Monikę Jaracz tylko za to, że nie ma męża ani dzieci" - napisała.