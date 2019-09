Arcybiskup Marek Jędraszewski zwolnił pracownice. Ruszyło dochodzenie inspekcji pracy

Inspekcja Pracy prowadzi już dochodzenie w sprawie zwolnienia pracownic biura prasowego archidiecezji krakowskiej. Duchownym grozi mandat, za nadużywanie umów cywilnoprawnych.

To reakcja Państwowej Inspekcji Pracy na doniesienia mediów w sprawie zwolnienia pracownic biura prasowego archidiecezji krakowskiej. Dziennikarzy zaalarmowała Joanna Adamik, wieloletnia kierownik biura prasowego arcybiskupa. Informowała, że z dnia na dzień kobiety, które samotnie wychowują adoptowane dzieci, stracą pracę . Przy okazji wyszło na jaw, że pięć pracownic tego biura pracowało na umowach cywilnoprawnych.

Zwolnienia w kurii. Kontrowersyjne oświadczenia stron

Adamik natychmiast odniosła się do opublikowanego oświadczenia. "Nareszcie wiem! Zwolnili mnie i Kasię Katarzyńską za to, że nie mamy mężów, tylko samotnie (dodam, że z wyboru i będąc praktykującymi katoliczkami) wychowujemy adoptowane dzieci i jesteśmy rodzinami zastępczymi dla innych dzieciaków, a Monikę Jaracz tylko za to, że nie ma męża ani dzieci" - napisała.