Kraków. Aktorki oskarżają dyrektora Teatru Bagatela o molestowanie i mobbing

"Ten dramat trwał od wielu lat, nie mogłyśmy dłużej milczeć" - przyznają aktorki renomowanej krakowskiej sceny - Teatru Bagatela. I oskarżają dyrektora placówki - Henryka Schoena - o molestowanie i mobbing. Sprawa trafiła do prokuratury.



Na początku pokrzywdzonych kobiety było 7, jednak w ciągu ostatnich dni dołączyły kolejne. Nie jest wykluczone, że po nagłośnieniu sprawy, do grupy oskarżających dołączą kolejne artystki.

Sprawa została zgłoszona do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego (Bagatela to miejska scena - przyp. red.). Włodarz spotkał się aktorkami pod koniec października.

- Opowiedziały swoją historię. Prezydent poprosił, by ją opisały w liście. Uznał, że zarzuty są na tyle poważne, że sprawę musi zbadać prokuratura. I takie urzędowe zawiadomienie wyszło z urzędu 4 listopada - mówi w rozmowie z "GW" Monika Chylaszek, rzeczniczka Jacka Majchrowskiego.

Dzień później pismo wpłynęło do prokuratury. - Na razie zapoznajemy się z nim. Dziś powinna zapaść decyzja, która prokuratura i pod jakim kątem będzie prowadzić postępowanie - przekazała Mirosława Kalinowska-Zajdak z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

- Prezydent bardzo poważnie podszedł do tej sytuacji. Rozmawiał z dyrektorem Schoenem, który wszystkiemu zaprzecza, ale zarzuty są poważne. Nie było więc wahania i sprawa od razu, kiedy to było możliwe trafiła do prokuratury - dodaje rzeczniczka prezydenta Majchrowskiego.