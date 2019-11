Afera z dyrektorem teatru Bagatela. Pracownicy chcą jego odsunięcia

Molestowanie i mobbing - o to aktorki oskarżają dyrektora teatru Bagatela Henryka Jacka Schoena. Pracownicy chcą jego tymczasowego odsunięcia do czasu wyjaśnienia zarzutów. Zespół wydał w tej sprawie oświadczenie.

Pracownicy podkreślają, ze nie zgadzają się na "żaden przejaw przedmiotowego traktowania pracowników i wykorzystywania pozycji zawodowej". Proszą do Schoena, by odsunął się od sprawowania swoich funkcji do czasu wyjaśnienia zarzutów.