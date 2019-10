Afera w resorcie finansów. Nowe informacje o urzędnikach, którzy stoją za przekrętami

Kim byli urzędnicy ministerstwa finansów, którzy mieli zorganizować i kierować grupą przestępczą wyłudzającą VAT? Jak ustaliła WP, Arkadiusz B. to emerytowany żołnierz, współzałożyciel Partii Emerytów Rencistów RP, z kolei Krzysztof B. przez wiele lat prowadził kancelarię prawną. Obaj byli w dobrych relacjach z ówczesnym wiceministrem finansów Marianem Banasiem.

W 2004 roku Arkadiusz B. bezskutecznie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Ogólnopolskiej Koalicji Obywatelskiej, rok później do Sejmu. W 2005 roku jego nazwisko pojawia się w komitecie wyborczym Stanisława Tymińskiego w wyborach prezydenckich. W Ogólnopolskiej Koalicji Obywatelskiej pełnił funkcję sekretarza generalnego. W następnych latach zakładał i zasiadał we władzach Partii Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej. Przy okazji wyborów, jako zawód wpisywał "żołnierz zawodowy”. Partia w 2017 r. została wykreślona z sądowego rejestru.