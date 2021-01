Afera szczepionkowa. Jacek Jaśkowiak skrytykowany wewnątrz PO. "Niefortunny wpis"

Szczepionka na COVID budzi w ostatnich dniach wiele emocji. Wszystko przez "aferę szczepionkową", w której główne skrzypce gra Krystyna Janda i 17 innych celebrytów. Głos w ich obronie zabrał prezydent Jacek Jaśkowiak, za co został skrytykowany przez kolegę z PO Tomasza Siemoniaka. - Takie wpisy nie pomagają. Jacek Jaśkowiak nie zauważył, że sprawa szczepionki na COVID czyni wszystkich bardzo równymi. Nikt tu nie jest lepszy, czy gorszy. Niefortunny wpis - ocenił w programie WP "Tłit" poseł PO. - W tej sprawie nie powinno się w taki sposób zabierać głosu, żeby jeszcze dolewać oliwy do ognia - dodał Tomasz Siemoniak. Poseł PO zaznaczył, że zasady ws. szczepionki na COVID muszą być "żelazne". - Nie może być tak, że ktoś do kogoś dzwoni, że ten ktoś może się zaszczepić - podkreślił Siemoniak.

Rozwiń