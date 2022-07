Afera respiratorowa. MZ reaguje na zawiadomienie NIK

We wtorek Najwyższa Izba Kontroli poinformowała na Twitterze, że w związku z trwającą kontrolą, "NIK złożyła kolejne uzasadnione zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Zdrowia. Zawiadomienie dotyczy zakupu respiratorów i zostało złożone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - czytamy we wpisie.