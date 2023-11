Afera respiratorowa. Możliwe zaskarżenie umorzenia śledztwa

W piątek warszawski sąd okręgowy postanowił odesłać do prokuratury sprawę śledztwa dotyczącego zakupu respiratorów przez resort zdrowia na początku pandemii. Śledczy zostali zobowiązani do przekazania oficjalnego aktu posłowi KO Michałowi Szczerbie. To umożliwi dalsze zaskarżenie decyzji o zamknięciu tej sprawy.