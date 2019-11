Afera Mariana Banasia. Prezes NIK w jednej radzie z ministrem od służb

Jak ustaliła Wirtualna Polska, prezes NIK Marian Banaś zasiada w Radzie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W tej samej Radzie zasiada również szef MSWiA, koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński. Rada m.in. dba o etos i wysokie kwalifikacje moralne przyszłych urzędników państwowych.

Krajowa Szkoła Administracja Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego to od wielu lat kuźnia kadr instytucji państwowych. Absolwenci Krajowej Szkoły są zobowiązani do podjęcia i wykonywania pracy przez okres co najmniej pięciu lat w urzędach administracji publicznej, na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.