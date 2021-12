Afera mailowa. Wyciekły wyniki kontroli w stadninie w Janowie Podlaskim

Niespodziewana zmiana pociągnęła za sobą szereg kontrowersji i wzmożone zainteresowanie opinii publicznej. W 2016 roku zmarły dwie cenne klacze, dzierżawione od żony The Rolling Stones, Shirley Watts. W efekcie hodowczyni zabrała z Janowa Podlaskiego swoje pozostałe zwierzęta i nie zaszczyciła swoją obecności aukcji The Pride of Poland. Sprawą śmierci koni zajmowała się lubelska Prokuratura Regionalna. Śledczy nie dopatrzyli się jednak nieprawidłowości.