Afera mailowa. Tajne dokumenty na skrzynce Dworczyka

Michał Dworczyk 7 maja 2020 roku, jako szef kancelarii premiera, przesłał do Huberta Królikowskiego, szefa departamentu analiz przygotowań obronnych KPRM dwa projekty pism. Jedno skierowane do Służby Wywiadu Wojskowego, a drugie do Agencji Wywiadu - podaje "Gazeta Wyborcza", powołując się na publikacje kanału Poufna Rozmowa. Dworczyk podkreślał, że oba pisma mają być wysłane "jako niejawne".